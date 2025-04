Tipp vom Obstgutchef in Seelitz: So werden die Erdbeeren früher reif

Einige Wochen müssen Erdbeerfreunde noch auf die rote Leckerei aus heimischer Produktion warten. Was machen die Experten für eine gute Ernte und ist das auch etwas für den eigenen Garten?

Erdbeerliebhaber und Anbaubetriebe aus nah und fern werden am 27. Mai nach Seelitz schauen. Denn beim Obstgut startet dann der Obstbauverband Sachsen & Sachsen-Anhalt in die Erdbeersaison. Doch muss man wirklich noch so lange auf Erdbeeren aus heimischer Produktion warten?