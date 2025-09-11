Trotz aller Widerstände: Baubeginn für Hochspannungsleitung zwischen Oberelsdorf und Limbach steht fest

Rochlitz
Die Bürgerinitiative Tauscha setzte sich für eine Erdverkabelung der Hochspannungsleitung ein. Doch ihr Widerstand blieb erfolglos. Wie geht es nun mit der 16 Kilometer langen Freileitung weiter?
Es wird langsam konkret – aller Widerstände zum Trotz. Die Gerichtsverfahren sind abgeschlossen, die Planungen werden detaillierter und die Gespräche mit den betroffenen Grundstückseigentümern sind weitgehend erfolgt. Die Rede ist von der Hochspannungsleitung, die der Netzbetreiber Mitnetz Strom zwischen Oberelsdorf und Limbach weitgehend...
