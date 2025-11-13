„Unser Gut“ in Lunzenau: Landluft statt Bürojob - so schmeckt das neue Leben der Uhlemanns

Vom Controller zum Landwirt, vom Büro an die Töpferscheibe. Anja und Rocco Uhlemann haben sichere Jobs aufgegeben und in Lunzenau ein altes Gut gekauft. Was macht den Vierseithof zur gefragten Adresse?

Der Vierseithof an der Schlaisdorfer Straße 39 in Lunzenau prägt das Ortsbild der schon vor vielen Jahren eingemeindeten Siedlung. In diesem Jahr wurden hier neue Parkplätze geschaffen, denn wenn freitags der Hofladen öffnet, ist der Andrang groß. Und beim Hoffest geht ohnehin kein Apfel mehr zu Boden. Was nach langer Familientradition... Der Vierseithof an der Schlaisdorfer Straße 39 in Lunzenau prägt das Ortsbild der schon vor vielen Jahren eingemeindeten Siedlung. In diesem Jahr wurden hier neue Parkplätze geschaffen, denn wenn freitags der Hofladen öffnet, ist der Andrang groß. Und beim Hoffest geht ohnehin kein Apfel mehr zu Boden. Was nach langer Familientradition...