„Während VW Leute entlässt, stellen wir ein“: Agraset Naundorf verdoppelt Kartoffel-Lieferung für Friweika

Kartoffeln aus Naundorf werden vor Ort vorwiegend für die Gastronomie geschält. In Kooperation mit Friweika sollen es deutlich mehr werden. Das bringt neue Arbeitsplätze und stärkt den Landmarkt.

Wer derzeit zwischen Mittweida und Rochlitz mit dem Auto unterwegs ist, wird rund um Erlau oft von Landmaschinen ausgebremst. Die Kartoffelernte ist in vollem Gange, das Ziel der beladenen Traktoren ist der Sitz von Agraset Naundorf an der S 250. Hier schnattern Gänse vor den großen Hallen, decken sich Kunden mit regionalen Produkten im...