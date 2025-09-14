Wechselburger Benediktiner-Prior vor Hunderten Gläubigen vom Bischof verabschiedet

Rochlitz
Eigentlich ist das Patronatsfest einer Kirche ein Freudentag. Doch am Sonntag traten in der Wechselburger Basilika neben Festgesang und Posaunenklänge Wehmut und Schmerz, sogar Tränen flossen.
Ziehen lassen „wir Sie, weil wir Sie schätzen und lieben gelernt haben“, sagte Heinrich Timmerevers am Sonntag in der Wechselburger Basilika zur Verabschiedung von Pater Maurus Kraß. Der katholische Bischof von Dresden-Meißen würdigte in der mit hunderten Besuchern vollbesetzten Kirche, deren Patronatsfest anstand, die Verdienste des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.