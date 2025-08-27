Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • AfD-Werbevideo vor OB-Wahl: Rechtsextremes Magazin filmt heimlich in sächsischem Weingut, Schlossherrin wehrt sich

Blick auf das Weingut Schloss Proschwitz in Meißen.
Blick auf das Weingut Schloss Proschwitz in Meißen. Bild: imageBROKER/MichaelxNitzschke
AfD-Werbevideo vor OB-Wahl: Rechtsextremes Magazin filmt heimlich in sächsischem Weingut, Schlossherrin wehrt sich
Von Patrick Hyslop
Am 7. September wird im sächsischen Meißen der neue Rathauschef gewählt. Die AfD ist im dortigen Stadtrat stark. Kurz vor der Wahl macht ein Werbevideo die Runde - heimlich im Schloss Proschwitz gefilmt. Die Schlossherrn sind entsetzt.

Meißen.

Nur noch wenige Tage bis zur Wahl des neuen Oberbürgermeisters in Meißen. Doch kurz vorm Urnengang sorgt ein Video für Wirbel.

Wer wird Rathauschef in der 29.000-Einwohner-Stadt? Die Bürger haben am 7. September die Wahl zwischen Markus Renner (parteilos), Martin Bahmann (FDP) und René Jurisch (AfD). Letzterer sorgt jetzt für Gesprächsstoff. Genauer: Ein Werbevideo, welches von Jürgen Elsässers rechtsextremem (und kurzzeitig verbotenem) Magazin „Compact“ gedreht wurde.

Schon zum Einstieg wird‘s deftig. „Ihr seid doch gegen Kanaken, oder?“, tönt ein Autofahrer in Richtung einer AfD-Stadträtin. Der Ton ist gesetzt. Später sorgt sich ein älterer Herr etwa vor dem Zuzug von „Schluchtenscheißern“. Das Video nähert sich nach drei Tagen der Marke von 100.000 Aufrufen.

Im Meißner Stadtrat bildet die AfD die größte Fraktion, holte vergangenes Jahr über 32 Prozent der Stimmen. Macht neun Sitze. Zum Vergleich: Die CDU kam auf gerade einmal 16,3 Prozent bzw. 4 Sitze im Stadtparlament.

Filmaufnahmen ohne Drehgenehmigung

Der Clip sorgt jedoch nicht nur aufgrund des Inhalts für Wirbel, sondern auch aufgrund der Drehorte. So filmte „Compact“ unter anderem auf Schloss Proschwitz. Und zwar unerlaubterweise. Seitens der Schlossherren will man das eigene Weingut nicht vor den Wahlkampfkarren der AfD gespannt sehen.

In einer Mitteilung heißt es: „In dem 18-minütigen Video sind über mehrere Minuten Sequenzen zu sehen, die auf unserem Privatgrundstück, in unserem Park und in unserer Vinothek gedreht wurden – ohne die dafür rechtlich erforderliche Drehgenehmigung.“

Auf dem Schlossgelände lassen sich der „Compact“-Reporter und eine AfD-Stadträtin Wein schmecken.
Auf dem Schlossgelände lassen sich der „Compact“-Reporter und eine AfD-Stadträtin Wein schmecken. Bild: Screenshot YouTube.de/Compact-TV

Hausherrin Alexandra Prinzessin zur Lippe notiert weiter: „Das Proschwitz-Logo wird gleich mehrfach gezeigt, zudem ein Foto von meinem Mann und mir sowie sogar Aufnahmen von unserem Wohnhaus.“ Sie kündigt an: „Wir wehren uns gegen diese parteipolitische Vereinnahmung.“ Und dagegen, „dass unser guter Ruf, den wir uns in 35 Jahren erarbeitet haben, parteipolitisch ausgeschlachtet wird“.

Schlossherrin prüft rechtliche Schritte

Man nehme diese „publizistische Trittbrettfahrerei“ nicht unwidersprochen hin. Gegenüber der „Bild“ kündigte sie an, rechtliche Schritte zu prüfen. Und betont: „Wir sind ein Ort der Kultur und des Genusses, stehen für Weltoffenheit und hätten nie die Erlaubnis für solch einen furchtbaren Film erteilt.“

Angesichts von Fotos, die eine AfD-Stadträtin mit einem „Compact“-Redakteur auf dem Schlossgelände zeigen und auf Facebook bzw. Instagram gepostet wurden, erwarte man von der AfD eine Entschuldigung für das mehrfache Verletzen der Hausregeln zum Fotografieren und Filmen auf dem Privatgrundstück, berichtet die dpa. „Wir fordern und erwarten, dass die widerrechtlich auf unserem Proschwitzer Anwesen aufgenommenen Fotos sowie die irreführenden Begleittexte und bewegten Bilder zügig aus dem Netz und den sozialen Medien genommen werden.“

Bei Sachsens AfD wiegelte man gegenüber der Zeitung ab: „Das ist allein Sache des Kreisverbandes Meißen“, so ein Sprecher. „Insofern können wir dazu nichts sagen.“ (phy)

