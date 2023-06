Arbeitgeberangebot abgelehnt: Im Einzelhandel in Sachsen wird jetzt gestreikt

In den nächsten Wochen könnte so manche Supermarktkasse im Freistaat zeitweise unbesetzt bleiben: Verdi will Druck im Tarifstreit machen - und erhält Rückendeckung von der SPD-Landesspitze.

Einen Satz bringt die Menge immer wieder lautstark zu Gehör, erst im Saal des Pentagon 3 in Chemnitz, dann auf der Straße: "Ohne uns kein Geschäft!" 300 Beschäftigte aus dem Groß- und Einzelhandel hatte die Gewerkschaft Verdi zu ihrem Tarifauftakt am Freitag aus allen Teilen Sachsens erwartet, gekommen waren am Ende deutlich mehr. Auf gut 500...