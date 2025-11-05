Bäcker in Sachsen erleichtert: Einweg-Verpackungsabgabe für Stollen ist vom Tisch

Sachsen
Erzgebirgischer Butterstollen als Wegwerfprodukt? Eine Auslegung der EU-Gesetzgebung hat im August für Protest gesorgt. Jetzt hat das Umweltbundesamt die Regeln überarbeitet.
Der Stollen ist im Erzgebirge nicht nur ein Gebäck. Sondern er ist ein Kilo Tradition, Weihnachtsgefühl, Regionalstolz. Manchmal sogar eineinhalb Kilo. Manchmal auch nur 750 Gramm - in Zeiten der Single-Haushalte verkaufen Bäcker nach eigenen Angaben zunehmend kleinere Stollenportionen.
