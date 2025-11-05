Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das große Backen im Erzgebirge hat begonnen. Und die Debatte um die Verpackung scheint beendet.
Das große Backen im Erzgebirge hat begonnen. Und die Debatte um die Verpackung scheint beendet. Bild: Robby Schubert
Das große Backen im Erzgebirge hat begonnen. Und die Debatte um die Verpackung scheint beendet.
Das große Backen im Erzgebirge hat begonnen. Und die Debatte um die Verpackung scheint beendet. Bild: Robby Schubert
Sachsen
Bäcker in Sachsen erleichtert: Einweg-Verpackungsabgabe für Stollen ist vom Tisch
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erzgebirgischer Butterstollen als Wegwerfprodukt? Eine Auslegung der EU-Gesetzgebung hat im August für Protest gesorgt. Jetzt hat das Umweltbundesamt die Regeln überarbeitet.

Der Stollen ist im Erzgebirge nicht nur ein Gebäck. Sondern er ist ein Kilo Tradition, Weihnachtsgefühl, Regionalstolz. Manchmal sogar eineinhalb Kilo. Manchmal auch nur 750 Gramm - in Zeiten der Single-Haushalte verkaufen Bäcker nach eigenen Angaben zunehmend kleinere Stollenportionen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:15 Uhr
1 min.
Zwickau: Scharfe Granate in Wohnung entdeckt
Experten des Landeskriminalamtes rückten an.
Die Familie eines Rentners machte den Fund beim Aufräumen.
Bernd Appel
17.09.2025
3 min.
Sachsens Bäcker können aufatmen: Christstollen-Abgabe liegt vorerst auf Eis
Bei den Annaberger Bachwaren hat die Stollenproduktion schon begonnen.
Es war zuletzt der Aufreger unter Sachsens Bäckern: Für in Folie verpackte 750-Gramm-Christstollen soll eine Abgabe fällig werden. Die wird nun vorerst nicht eingezogen.
Jürgen Becker
09:42 Uhr
1 min.
Detonation in Reihenhaus: 83-Jähriger wird weiter gesucht
Auch das Technische Hilfswerk ist im Einsatz, um die Person zu finden.
Nach der Detonation am Freitagabend konnten die Einsatzkräfte den Mann noch immer nicht finden.
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
01.09.2025
2 min.
„Moderner Schildbürgerstreich“: Sächsischer Minister will Stollenbäcker vor neuer Abgabe schützen
Stollen-to-go in der Drei-Pfund-Ausführung? Nach den Vorstellungen im Umweltbundesamt könnte das in Sachsen ein Renner sein.
Den Stollen-to-go im Anderthalb-Pfund-Format? Das Umweltbundesamt hatte der vermeintlichen Unsitte den Kampf angesagt. Nun springt die Staatsregierung für die Bäcker in die Bresche.
Frank Hommel
Mehr Artikel