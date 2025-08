Bundeswehr-Hubschrauber bei Grimma abgestürzt: Spielten diese Stahlseile über dem Fluss eine Rolle?

Auch am Donnerstag gilt ein Besatzungsmitglied der in Sachsen verunglückten Bundeswehr-Maschine als vermisst. Derweil werden Spekulationen zur Unfallursache laut. Was die Luftwaffe dazu sagt.

Grimma. Nach dem tödlichen Hubschrauberabsturz nahe Grimma geht die Suche nach dem dritten Besatzungsmitglied auch am Donnerstag weiter. Derweil wird über Stahlseile spekuliert, welche quer über den Fluss Mulde gespannt sind: Könnten sie bei dem Unglück eine Rolle gespielt haben?

Wie „Bild“ und „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) berichten, sind nahe der Unglücksstelle, am Pegelhaus Golzern, mehrere Drahtseile gespannt. Am dortigen Hochwassermesspunkt wird gemessen, wie viel Wasser vorbeifließt.

Kollidierte Maschine mit Seilen?

Laut LVZ geschieht dies mittels einer Seilkrananlage. Eine Sprecherin des Landeshochwasserzentrums Sachsen sprach gegenüber der Zeitung von zwei Seilen, die an der Stelle in drei bis vier Metern Höhe quer über den Fluss gespannt sind. Ein dickeres Trageseil oben, ein doppelt liegendes Verschiebeseil darunter. An letzterem werde regelmäßig ein Messgerät ins Wasser gelassen.

Auf nach dem Unglück aufgenommenen Fotos scheint laut LVZ das dicke Trageseil zu fehlen. Ein Anzeichen dafür, dass der verunglückte Hubschrauber damit kollidierte?

„Das Seil ist in knapp vier Meter Höhe gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Hubschrauber wirklich so tief geflogen sein sollte“, so Siegfried Nowack gegenüber der LVZ. Nowack war von 1967 bis 2008 Flussmeister in Grimma.

Das sagt die Luftwaffe

Was sagt die Luftwaffe zur möglichen Rolle der Stahlseile bei dem Absturz? „An solchen Spekulationen beteiligen wir uns nicht“, stellte eine Sprecherin am Donnerstagmorgen gegenüber der „Freien Presse“ klar.

Auch kündigte sie an, dass zur andauernden Suche nach dem vermissten Soldaten zunächst keine weiteren Details mehr mitgeteilt werden - etwa, ob dabei nochmals ein Eurofighter-Kampfjet zum Einsatz kommen wird.

Später betonte ein Sprecher, dass der General Flugsicherheit, eine unabhängige Behörde des Luftfahrtamtes der Bundeswehr, die Unfalluntersuchung führe und man deren Abschluss abwarten müsse.

Die Mulde bei Grimma am Dienstag: Die Kabine des verunglückten Hubschraubers vom Typ EC-135 liegt kopfüber im Fluss. Das Wrack wird nun in Holzdorf weiter untersucht. Bild: Sören Müller/Medienportal-Grimma/dpa Die Mulde bei Grimma am Dienstag: Die Kabine des verunglückten Hubschraubers vom Typ EC-135 liegt kopfüber im Fluss. Das Wrack wird nun in Holzdorf weiter untersucht. Bild: Sören Müller/Medienportal-Grimma/dpa

Keine Flugverbotszone mehr

Um 9 Uhr wurde der militärische Sperrbereich rund um die Unglücksstelle aufgehoben, wie ein Sprecher der Polizei Leipzig gegenüber der „Freien Presse“ mitteilt. An dessen Stelle wurde ein kleinerer Sperrbereich der Polizei eingerichtet. Dieser gilt zwischen der Autobahnbrücke (A14) und der Brücke Papierfabrik.

Und: „Die Flugverbotszone ist um 12 Uhr ausgelaufen“, so der Sprecher weiter. Diese galt seit Dienstag in einem Radius von zwei nautischen Meilen (rund 3,7 Kilometern) rund um die Absturzstelle.

Einsatzkräfte weiten Suchgebiet aus

Am Nachmittag wurde bekannt, dass man nun in einem größeren Gebiet nach dem Vermissten sucht. Einsatzkräfte suchen jetzt den Lauf der Mulde bis ins rund 20 Autominuten von Grimma entfernte Dehnitz ab, wie ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Landkreis Leipzig der LVZ bestätigte.

Man hoffe, der vermissten Soldaten flussabwärts von der Unglücksstelle zu finden. Der Fluss sei demnach am Pegel Golzern 1 aktuell etwa 1,30 Meter tief. Laut dem Sprecher verringere das die Chance, dass der Körper des vermissten Insassen im Gestrüpp verfangen haben könnte.

Drittes Besatzungsmitglied tot geborgen?

Am späten Abend meldete die „Bild“, dass das dritte Besatzungsmitglied tot aus der Mulde geborgen wurde. Auf Nachfrage konnte dies ein Luftwaffen-Sprecher gegenüber der „Freien Presse“ weder bestätigen noch dementieren.

Er betonte am Telefon: „Die Suchmaßnahmen gehen so lange weiter, bis unser Kamerad gefunden wurde.“

Wrack wird in Holzdorf untersucht

Wie berichtet, war am Dienstagvormittag ein Hubschrauber vom Typ EC-135 in die Mulde gestürzt. Zwei Soldaten wurden am Abend tot aus dem Fluss geborgen, nach einem dritten Kameraden wird nach wie vor gesucht.

In der Nacht auf Mittwoch hatte ein Kampfjet vom Typ Eurofighter die Suche unterstützt, aus der Luft Wärmebildaufnahmen angefertigt. „Mit dem Eurofighter können wir große Flächen in deutlich kürzerer Zeit absuchen als das mit einem Hubschrauber möglich wäre“, so ein Luftwaffensprecher anschließend gegenüber unserer Redaktion.

Am Mittwochabend gab die Luftwaffe bekannt, dass das Wrack zu weiteren Untersuchungen nach Holzdorf an der Landesgrenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg gebracht wird.

Die Toten waren Angehörige des Hubschraubergeschwaders 64, welches dort stationiert ist. (phy)