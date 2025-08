Extrembergsteiger Kobusch nach tragischem Unglück von Laura Dahlmeier: „Jedes Jahr stirbt ein Freund“

Nach dem tödlichen Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier spricht Bergsteiger Jost Kobusch (32) über die Schattenseiten des Sommers in den Bergen. Warum der Tod für ihn als Extrembergsteiger zum Job gehört und er glaubt, dass jetzt noch mehr Kletterer das Risiko suchen.

Jost Kobusch wird am Sonntag 33 Jahre alt. Als der Extrembergsteiger am Mittwoch während einer Bergtour von Laura Dahlmeiers Tod und ihrem letzten Willen erfährt, ruft er seinen Vater an. „Ich sagte ihm, dass ich das genauso wollen würde“, sagt Kobusch im Gespräch mit der „Freien Presse“. „Dass ich auch möchte, dass mein Körper am...