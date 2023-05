Gericht ordnet Abbau des "Corona-Denkmals" im Osterzgebirge an

Ein von den rechtsextremen Freien Sachsen in Zinnwald im Osterzgebirge errichteter "Gedenkstein" gegen die Coronapolitik muss entfernt werden. Das Verwaltungsgericht Dresden teilte am Dienstagabend mit, es habe eine polizeiliche Verfügung zur Beseitigung eines Gedenksteins bestätigt. Der Beschluss sei den Beteiligten am selben Tag bekannt gegeben...