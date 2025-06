„Goldene Henne 2025“ mit Premiere: Dieses Moderatoren-Duo gab es noch nie

Die „Goldene Henne“, die in Leipzig vergeben wird, ist Deutschlands größter Publikumspreis. Ab diesem Donnerstag kann gewählt werden. Dabei gibt es dieses Mal eine Premiere.

Leipzig. Die Liste der Nominierten für die „Goldene Henne 2025“ liest sich erneut wie das „Who is Who“ der deutschen Promi-Szene. Ab diesem Donnerstag kann abgestimmt werden. Dieses Jahr können Leser und Fernsehzuschauer erneut in vier Kategorien ihr Votum abgeben.

Von Bully Herbig bis Felix Loch: Diese Stars stehen zur Wahl

In der Kategorie Moderation und Entertainment wird es wieder spannend: Denn zur Wahl steht dieses Mal auch die Jury von „Let’s Dance“ mit Jorge Gonzalez (von links nach rechts), Motsi Mabuse und Joachim Llambi. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa In der Kategorie Moderation und Entertainment wird es wieder spannend: Denn zur Wahl steht dieses Mal auch die Jury von „Let’s Dance“ mit Jorge Gonzalez (von links nach rechts), Motsi Mabuse und Joachim Llambi. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Zu den Nominierten zählen dieses Mal die Moderations- und Entertainment-Profis Barbara Schöneberger, Sebastian Pufpaff, Hazel Brugger, Bully Herbig sowie die Jury von „Let‘s Dance“ mit Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi. In der Kategorie Film und Fernsehen stehen Liv Lisa Fries, Friedrich Mücke, Florian Lukas, Nadja Uhl und Nora Tschirner zur Wahl. In der Kategorie Musik sind es die Hitgaranten Max Giesinger, Leony, Michael Patrick Kelly, Johannes Oerding und The BossHoss. In der Kategorie Sport gehen das Eiskunstlaufpaar Minerva Hase & Nikita Volodin, das Turn-Team Deutschland der EM 2025, die Handballer vom SC Magdeburg, Biathletin Franziska Preuß und Rennrodler Felix Loch um eine Goldene Henne ins Rennen.

Rodler Felix Loch geht dieses Mal nicht um Medaillen, sondern um eine Goldene Henne ins Rennen. Bild: Darryl Dyck/The Canadian Press/AP/dpa Rodler Felix Loch geht dieses Mal nicht um Medaillen, sondern um eine Goldene Henne ins Rennen. Bild: Darryl Dyck/The Canadian Press/AP/dpa

Florian Silbereisen: Ich bin sehr gespannt, wie das wird

Die Preisverleihung findet dieses Mal nicht im November, sondern schon am 12. September statt. Veranstalter sind die Superillu und der MDR. Dabei kommt es zu einer Premiere: Durch die Sendung führen wird dieses Mal ein Moderatoren-Duo, das es so noch nicht gab: Kai Pflaume und Florian Silbereisen. Beide sind selbst Henne-Gewinner und haben bereits mehrfach durch die Preisverleihung geführt, aber nicht gemeinsam. Er sei deshalb sehr gespannt, wie das wird, so Florian Silbereisen. Kai Pflaume freut sich ebenfalls auf „die spannenden Gästen, viel Musik und einige Überraschungen“. Eines verrät er auch schon vorweg: „Singen werde ich nicht.“

Jetzt ist es offiziell: Moderator Kai Pflaume (l.) und Florian Silbereisen werden die „Goldene Henne 2025“ gemeinsam moderieren. Bild: Georg Wendt/dpa Jetzt ist es offiziell: Moderator Kai Pflaume (l.) und Florian Silbereisen werden die „Goldene Henne 2025“ gemeinsam moderieren. Bild: Georg Wendt/dpa

Noch gibt es Tickets

Die Show findet erneut auf ganz großer Bühne vor rund 4500 Zuschauern live in der Leipziger Messe statt und wird ab 20.15 Uhr übertragen. Tickets für die Gala sind noch zu haben und kosten ab 99 Euro. Gastgeber und SuperIllu-Chefredakteur Stefan Kobus: „Ich freue ich sehr auf die Henne-Premiere in der ARD.“ Bisher hatte immer der MDR auf dem dritten TV-Programm übertragen. Die Publikumswahl endet am 9. Juli kurz vor Mitternacht. Abgestimmt werden kann unter anderem online auf www.goldene-henne.de oder telefonisch. Die Telefonnummern für die Nominierten werden an diesem Donnerstag unter anderen online veröffentlicht.. (juerg)