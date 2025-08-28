Unheilig-Comeback bei der „Goldenen Henne“ in Sachsen: Der Graf verrät ein Geheimnis

Eigentlich hatte der Graf sein Bühnen-Comeback mit Unheilig erst im November in Sachsen feiern wollen. Doch jetzt hat er seinen ersten Live-Auftritt vorgezogen – und plaudert aus dem Nähkästchen.

Leipzig. Es ist vielleicht eines der spektakulärsten Musik-Comebacks des Jahres: Nach neun Jahren Funkstille und Bühnen-Pause kehrt „Der Graf“ mit seiner Band Unheilig zurück auf die große Bühne – exklusiv bei der Goldenen Henne 2025. Für ein glanzvolles Showprogramm sollen am 12. September in Leipzig aber auch noch viele weitere Stars sorgen.

Comeback rund zwei Monate früher als geplant

„Der Graf“ wird ein Medley aus den größten Unheilig-Hits präsentieren – und als besondere Überraschung einen der brandneuen Songs der anstehenden und schon ausverkauften „Wieder zurück“-Tour. Das ist rund zwei Monate vor der eigentlich angekündigten und geplanten Rückkehr ins Rampenlicht.

„Der Graf“ hofft auf seine Fans

„Ich freue mich riesig, mein Comeback bei der Goldenen Henne feiern zu können“, erklärte der Unheilig-Frontmann nun im Interview mit der „Superillu“, die gemeinsam mit dem MDR die Show veranstaltet. „Ich bin ja so gesehen auch kein Henne-Neuling, ich mag die Henne sehr.“

Und dann verrät der Graf ein Geheimnis: „Ehrlich gesagt: Ich bin jetzt bereits ein bisschen aufgeregt. Ich war in den letzten Jahren ausschließlich Privatperson, habe seit 2016 auf keiner Bühne mehr gestanden.“ Der Mega-Star („Geboren um zu leben“) wünscht sich deshalb im Publikum in der Leipziger Messehalle ein paar Unheilig-Fans. Gemeinsam mit ihnen will er diesen besonderen Moment feiern – und hofft, „dass sie mir dadurch auch ein bisschen mein Lampenfieber nehmen.“

Kai Pflaume (links) und Florian Silbereisen werden die Show moderieren. Bild: Georg Wendt/dpa Kai Pflaume (links) und Florian Silbereisen werden die Show moderieren. Bild: Georg Wendt/dpa

Das ist das weitere Star-Aufgebot

Die „Goldene Henne“-Gala wird am 12. September vor rund 4500 Zuschauern in der Leipziger Messe über die Bühne gehen. Kai Pflaume und Florian Silbereisen werden die Show, die ab 20.15 Uhr erstmalig von der ARD live im Ersten übertragen wird, moderieren.

Sarah Connor wird unter anderem ihren Hit „Vincent“ performen. Bild: Christoph Soeder/dpa Sarah Connor wird unter anderem ihren Hit „Vincent“ performen. Bild: Christoph Soeder/dpa

Neben Unheilig sind noch weitere nationale und internationale Publikumslieblinge angekündigt. Sarah Connor etwa wird unter anderem ihren Erfolgshit „Vincent“ performen. Ronan Keating tritt auf, außerdem sind Die Prinzen, Karat, Annett Louisan und Heinz Rudolf Kunze sowie die diesjährigen Henne-Nominierten Michael Patrick Kelly, Johannes Oerding, Max Giesinger und The Boss Hoss mit dabei. Star-Pianist Louis Philippson wird zudem gemeinsam mit dem MDR Sinfonieorchester spielen. Letzte Tickets für die Show in Leipzig gibt es unter goldenehenne.online-ticket.de.

Der TikTok-Star Louis Philippson mischt gerade die Klassikszene in ganz Deutschland auf. In Leipzig tritt er gemeinsam mit dem MDR-Sinfonieorchester auf. Bild: Hannes P Albert/dpa Wollen bei der „Goldenen Henne“ die Bühne rocken: die Musiker Alec Völkel alias „Boss Burns“ (r.) und Sascha Vollmer alias „Hoss Power“ der Band „The BossHoss“. Bild: Britta Pedersen/dpa Der TikTok-Star Louis Philippson mischt gerade die Klassikszene in ganz Deutschland auf. In Leipzig tritt er gemeinsam mit dem MDR-Sinfonieorchester auf. Bild: Hannes P Albert/dpa Wollen bei der „Goldenen Henne“ die Bühne rocken: die Musiker Alec Völkel alias „Boss Burns“ (r.) und Sascha Vollmer alias „Hoss Power“ der Band „The BossHoss“. Bild: Britta Pedersen/dpa

Letztes Album 2016 veröffentlicht

Die Band Unheilig hatte 2016 mit „Von Mensch zu Mensch“ das bis dato letzte Studioalbum veröffentlicht und ihren Abschied von der Bühne erklärt. Im Februar hatte der Graf aber angekündigt, dass die Band dieses Jahr ins Studio gehen und an einem neuen Unheilig-Studioalbum arbeiten werde. Als Veröffentlichungstermin hatte er in dem Instagram-Video Anfang 2026 in Aussicht gestellt. Ende 2025 seien zuvor noch „ein paar Konzerte“ geplant, erklärte er – und versprach auch ein Wiedersehen mit allen anderen Bandmitgliedern: „Licky, Henning, Potti und die komplette Crew aus vergangenen Tagen sind natürlich wieder mit dabei.“

Für die „Wieder Zurück“-Comeback-Konzerte sind für 2025 Auftritte in folgenden Städten angekündigt: 13., 14., 20. und 21. November in Leipzig (Haus Auensee), 6. Dezember in Hamburg (Inselpark Arena), 17. und 18. Dezember in München (Zenith), 20. und 21. Dezember in Berlin (Uber Eats Music Hall), 22. und 23. Dezember in Köln (Palladium) und 29. und 30. Dezember in Oberhausen (Turbinenhalle). Auch für Anfang 2026 sind bereits Konzerte geplant. (juerg)