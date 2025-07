Nach Starkregen: Hochwasserzentrale in Sachsen gibt Entwarnung

Nach dem anhaltenden Regen der vergangenen Tage und Wochen hatte das Landeshochwasserzentrum für Teile Sachsens eine Hochwasserwarnung herausgegeben. Am Montagabend dann die Entwarnung.

Chemnitz, Dresden, Plauen.

Der Wochenauftakt beginnt ungemütlich: Der Deutsche Wetterdienst warnte am Montag für Teile Sachsens bis zum Dienstag vor markantem Wetter und Starkregen. Das betraf auch unsere Region. Im Vogtland, weiten Teilen des Erzgebirges, im Raum Chemnitz und in Mittelsachsen wurden am Montag Niederschlagsmengen von bis zu 35 Liter pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden erwartet, warnte der Deutsche Wetterdienst. Erst in den Nachmittagsstunden sollen die Niederschläge nachlassen. Im Landkreis Zwickau und im Erzgebirgskreis hat das bereits am Sonntagabend zu Einsätzen der Feuerwehr geführt.