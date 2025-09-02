Chemnitzer Wasserstoffzentrum steht in den Startlöchern – positives Signal für die Energiewende

Wirtschaft regional
Der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft ist ein zentrales Element für das Gelingen der Energiewende, der auch in Sachsen langsam in Gang kommt. Doch es gibt auch Rückschläge.
In knapp drei Wochen wird in Chemnitz ein neues Kapitel aufgeschlagen: Mit einem Kick-off-Event am 22. September, zu dem auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) erwartet wird, startet das Hydrogen Innovation Center (HIC) als ein wichtiger Teil des bundesweiten Innovations- und Technologiezentrums Wasserstoff (ITZ). Das HIC...
