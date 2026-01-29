MENÜ
Blick in die Details des Fahrzeugbaus: Die Gläserne Manufaktur in Dresden empfängt wieder Besucher.
Blick in die Details des Fahrzeugbaus: Die Gläserne Manufaktur in Dresden empfängt wieder Besucher. Bild: Robert Michael/dpa
Ein Mitarbeiter arbeitet in der Gläsernen Manufaktur im „Autonomous Driving Hub“ an der Umrüstung eines Autos für das autonome Fahren.
Ein Mitarbeiter arbeitet in der Gläsernen Manufaktur im „Autonomous Driving Hub“ an der Umrüstung eines Autos für das autonome Fahren. Bild: Robert Michael/dpa
Thomas Kunert und sein Team entwickeln in der Gläsernen Manufaktur von VW in Dresden Fahrzeuge für das autonome Fahren.
Thomas Kunert und sein Team entwickeln in der Gläsernen Manufaktur von VW in Dresden Fahrzeuge für das autonome Fahren. Bild: Eva-Maria Hommel
Wirtschaft regional
Gläserne Manufaktur in Dresden öffnet wieder: Wie VW Besucher faszinieren will, ohne Autos zu bauen
Von Eva-Maria Hommel
Die einstige Schaufabrik setzt auf mehr Nähe und eine Zukunftstechnologie, die Gästen aber zunächst verborgen bleibt. Kann das funktionieren? Vor der Eröffnung hat die „Freie Presse“ reingeschaut.

Eine gläserne Autofabrik mitten in der Stadt, wo Besucher bei der Produktion zuschauen und sogar selbst Getriebestränge montieren können? Diese etwas verrückte Idee von VW-Übervater Ferdinand Piëch war 24 Jahre lang in Dresden Realität. Jetzt sind die Glastüren der Manufaktur nach dem Umbau wieder geöffnet, allerdings ohne...
