Christian Nicklisch im Facebook-Video. Die Kartoffeln – rechts ein Bild von der Ernte in Niedersachsen – blieben auf einem Feld bei Großenhain im Boden, weil der Landwirt sie nicht verkaufen konnte.
Christian Nicklisch im Facebook-Video. Die Kartoffeln – rechts ein Bild von der Ernte in Niedersachsen – blieben auf einem Feld bei Großenhain im Boden, weil der Landwirt sie nicht verkaufen konnte.
Wirtschaft regional
Kriegen Sachsens Bauern ihre Kartoffeln nicht los? Die Story hinter dem Aufreger-Video eines Landwirts
Redakteur
Von Oliver Hach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf einem Feld bei Großenhain werden die Kartoffeln nicht geerntet. Discounter verkauften lieber ausländische Ware, behauptet ein Bauer. Ein Lehrstück von Angebot und Nachfrage - und vom Sinn einer Genossenschaft.

Der Acker liegt im nördlichen Sachsen, in der Nähe von Großenhain. Zu sehen ist lockere Erde, in der viele Kartoffeln liegen, davor ein Mann im schwarzen Poloshirt. Er stehe hier auf dem Feld eines „fast benachbarten landwirtschaftlichen Betriebs“, sagt Christian Nicklisch. „Was ihr hier gleich seht, hat mich zutiefst erschüttert.“
