„Moderner Schildbürgerstreich“: Sächsischer Minister will Stollenbäcker vor neuer Abgabe schützen

Den Stollen-to-go im Anderthalb-Pfund-Format? Das Umweltbundesamt hatte der vermeintlichen Unsitte den Kampf angesagt. Nun springt die Staatsregierung für die Bäcker in die Bresche.

Wer kennt sie nicht: Menschen, die zur Weihnachtszeit in Scharen durch die Städte schlendern, die dabei genüsslich ein Stück vom anderthalb Pfund schweren Weihnachtsstollen-to-go abbeißen und dann die Plastikfolien in überquellende Papierkörbe werfen.