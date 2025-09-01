Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Stollen-to-go in der Drei-Pfund-Ausführung? Nach den Vorstellungen im Umweltbundesamt könnte das in Sachsen ein Renner sein.
Stollen-to-go in der Drei-Pfund-Ausführung? Nach den Vorstellungen im Umweltbundesamt könnte das in Sachsen ein Renner sein. Bild: Kristin Schmidt/dpa
Stollen-to-go in der Drei-Pfund-Ausführung? Nach den Vorstellungen im Umweltbundesamt könnte das in Sachsen ein Renner sein.
Stollen-to-go in der Drei-Pfund-Ausführung? Nach den Vorstellungen im Umweltbundesamt könnte das in Sachsen ein Renner sein. Bild: Kristin Schmidt/dpa
Wirtschaft regional
„Moderner Schildbürgerstreich“: Sächsischer Minister will Stollenbäcker vor neuer Abgabe schützen
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Den Stollen-to-go im Anderthalb-Pfund-Format? Das Umweltbundesamt hatte der vermeintlichen Unsitte den Kampf angesagt. Nun springt die Staatsregierung für die Bäcker in die Bresche.

Wer kennt sie nicht: Menschen, die zur Weihnachtszeit in Scharen durch die Städte schlendern, die dabei genüsslich ein Stück vom anderthalb Pfund schweren Weihnachtsstollen-to-go abbeißen und dann die Plastikfolien in überquellende Papierkörbe werfen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Eva-Maria Hommel
2 min.
29.08.2025
2 min.
Kommentar zur Verpackungsabgabe für „Stollen to go“: Da vergeht dem Erzgebirger der Appetit
Meinung
Redakteur
Bei den Annaberger Backwaren hat die Stollenproduktion für dieses Jahr schon begonnen.
Für 750-Gramm-Stollenverpackungen muss neuerdings eine Abgabe gezahlt werden, ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände protestieren. Und das völlig zu Recht.
Eva-Maria Hommel
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
07:46 Uhr
2 min.
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
07:33 Uhr
3 min.
Kimmichs Slowakei-Erinnerungen - Füllkrug vor Jubiläum
Julian Nagelsmann startet mit dem DFB-Team in die WM-Qualifikation.
Die DFB-Auswahl startet in Bratislava in die WM-Qualifikation. Die letzte Partie gegen die Slowakei weckt gute Erinnerungen. Drei Akteure hoffen auf ihr Länderspieldebüt.
Mehr Artikel