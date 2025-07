Rückzahlung der Corona-Hilfen für Solo-Selbstständige: Was verkündet Sachsens Wirtschaftsminister?

Großzügig und unbürokratisch sollte die Soforthilfe im Corona-Frühjahr 2020 ausfallen. Nun zeigt sich: Kleine Unternehmen fallen durchs Raster. Oder lenkt die Staatsregierung doch noch ein?

Auf dem Papier ist die Sache klar. Lebenshaltungskosten oder ein Unternehmerlohn, so schreibt die Bundesregierung schwarz auf weiß über die Corona-Soforthilfen im Netz, sind „nicht förderfähig“. Ebenso steht es in dem mehrseitigen Schreiben der Sächsischen Aufbaubank (SAB), das Anfang März im Briefkasten von Wolfgang Geißler in Freiberg...