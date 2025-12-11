MENÜ
Entwicklungsingenieur Robby Tempel war an der Entwicklung eines neuartigen Antriebs für Traktoren bei Hörmann Vehicle Engineering beteiligt.
Entwicklungsingenieur Robby Tempel war an der Entwicklung eines neuartigen Antriebs für Traktoren bei Hörmann Vehicle Engineering beteiligt. Bild: Ulf Dahl
Volkmar Vogel (links) ist bei Hörmann Vehicle Engineering in Chemnitz+ für Forschung und Entwicklung zuständig. Stefan Prager ist Projektleiter und Leiter Nutzfahrzeuge.
Volkmar Vogel (links) ist bei Hörmann Vehicle Engineering in Chemnitz+ für Forschung und Entwicklung zuständig. Stefan Prager ist Projektleiter und Leiter Nutzfahrzeuge. Bild: Ulf Dahl
Bei der Neuentwicklung der Firma Hörmann steckt der ringförmige, schwarze Wasserstofftank im Hinterrad.
Bei der Neuentwicklung der Firma Hörmann steckt der ringförmige, schwarze Wasserstofftank im Hinterrad. Bild: Visualisierung: D. Heger/Hörmann Vehicle Engineering
Wirtschaft regional
Wasserstoff im Hinterrad: Chemnitzer Unternehmen entwickelt neuen Traktor-Antrieb
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wasserstoff als Alternative zum Dieselmotor? Bei Traktoren oder Baufahrzeugen scheitert das zurzeit unter anderem an einem Platzproblem. Die Chemnitzer Firma Hörmann präsentiert jetzt eine Lösung.

Manche Ideen sind so einleuchtend, dass man sich fragt, warum man nicht früher drauf gekommen ist. So ist es auch mit dem Wasserstofftank und dem großen Traktorrad. Das gibt es bisher nur als Modell aus dem 3D-Drucker; es steht im Bürohaus des Chemnitzer Unternehmens Hörmann Vehicle Engineering. Es ist fast halb so groß wie Robby Tempel, der...
