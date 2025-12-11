Wasserstoff im Hinterrad: Chemnitzer Unternehmen entwickelt neuen Traktor-Antrieb

Wasserstoff als Alternative zum Dieselmotor? Bei Traktoren oder Baufahrzeugen scheitert das zurzeit unter anderem an einem Platzproblem. Die Chemnitzer Firma Hörmann präsentiert jetzt eine Lösung.

Manche Ideen sind so einleuchtend, dass man sich fragt, warum man nicht früher drauf gekommen ist. So ist es auch mit dem Wasserstofftank und dem großen Traktorrad. Das gibt es bisher nur als Modell aus dem 3D-Drucker; es steht im Bürohaus des Chemnitzer Unternehmens Hörmann Vehicle Engineering. Es ist fast halb so groß wie Robby Tempel, der...