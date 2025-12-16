MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Christian Meißner ist Geschäftsführer der SMP Solar Energy GmbH in Leipzig. Das Unternehmen bietet Komplettleistungen in der Solartechnik an.
Christian Meißner ist Geschäftsführer der SMP Solar Energy GmbH in Leipzig. Das Unternehmen bietet Komplettleistungen in der Solartechnik an. Bild: Andre Kempner
Christian Meißner ist Geschäftsführer der SMP Solar Energy GmbH in Leipzig. Das Unternehmen bietet Komplettleistungen in der Solartechnik an.
Christian Meißner ist Geschäftsführer der SMP Solar Energy GmbH in Leipzig. Das Unternehmen bietet Komplettleistungen in der Solartechnik an. Bild: Andre Kempner
Wirtschaft regional
„Wenn sich eine Anlage nicht rechnet, sagen wir auch nein“: Leipziger Solar-Unternehmen wächst trotz Krise
Von Sven Heitkamp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sachsens Unternehmer des Jahres: Das Leipziger Energieunternehmen SMP liefert Solarlösungen für Wohnen und Wirtschaft – und setzt zunehmend auf Mieterstrom.

Leipzig.

Mieterstromprojekte gelten als eierlegende Wollmilchsau der Solartechnik: Hauseigentümer verkaufen damit Solarstrom vom eigenen Dach direkt an die Mieter. Der Nutzen: Stromkosten sinken, Einnahmen steigen und der Immobilienwert wächst. Die Leipziger SMP Solar Energy GmbH hat das Konzept verinnerlicht und dieses Jahr die ersten Projekte verwirklicht. Das Unternehmen bietet dabei den kompletten Service an – von der Erstberatung über Planung, Bau und Installation bis zur Abrechnung. „Die Rechtslage war kompliziert. Ende 2024 habe ich nicht gedacht, dass wir so weit kommen“, erzählt Geschäftsführer Christian Meißner, 36, der den Betrieb seit 2017 leitet. Doch heute sind Mieterstrom- und Energy-Sharing-Projekte auch für das Unternehmen ein Gewinn – während andere Firmen in der Solarkrise schrumpfen oder schließen.

Kein Neuling am Solarstrom-Himmel

SMP dagegen hat sogar einen neuen Servicekoordinator eingestellt, der innovative Projekte betreut – und sich um Anlagen insolventer Betriebe oder von Großunternehmen kümmert, die Kunden vor Ort nicht mehr versorgen können. „Den Einbruch im Privatmarkt haben Gewerbekunden und Mehrfamilienhäuser mehr als ausgeglichen“, erzählt Meißner.

Der herstellerunabhängige Dienstleister aus Leipzig-Lindenau ist dabei kein hipper Neuling am Solarstrom-Himmel, sondern ein bodenständiges, familiengeführtes Traditionsunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren bringt das SMP-Team Solarstrom vom Dachmodul bis zur Ladesäule in Wohnhäuser, Unternehmen und Genossenschaften. Letzter Jahresumsatz: rund drei Millionen Euro. „Unser Anspruch ist es, Solarenergie verständlich, zuverlässig und für alle zugänglich zu machen – und die Energiewende mitzugestalten“, sagt Christian Meißner.

Der ältere Bruder hat gegründet

Sein älterer Bruder Mathias hat das Unternehmen 2002 gegründet und hält große Anteile, vor acht Jahren übernahm Christian Meißner die Geschäftsführung. Seither hat sich das Solarunternehmen vom klassischen Installationsbetrieb für Photovoltaik zum Anbieter von Komplettlösungen entwickelt. Zugleich wuchs der Aktionsradius von Leipzig aus nach Mitteldeutschland, Berlin, Niedersachsen, Bayern und an den Rhein. Heute konzipiert und realisiert ein Netzwerk von rund 45 Experten Projekte bei Privatleuten, Wohngenossenschaften und Unternehmen. „Es kommen laufend neue Regionen hinzu“, sagt Wirtschaftsfachwirt Meißner. „Aber wenn sich eine Anlage nicht rechnet, sagen wir auch Nein.“

In der Zentrale hält ein Team von zehn Festangestellten die Fäden zusammen. Die flexible Struktur hilft in der Krise – wie auch die enge Partnerschaft mit externen Fachleuten und erfahrenen Handwerkern der Region: „Bei uns steht auf dem Dach wirklich ein Dachdecker und die Elektrik macht auch ein Elektriker“, betont Meißner. Dazu bestehen teils zwei Jahrzehnte alte Partnerschaften mit den Herstellern IBC Solar und Wagner Solar. Beide Pioniere sind schon Jahrzehnte auf dem Solarmarkt. „Wir haben Erfahrung und genießen Vertrauen“, sagt Meißner. „Und wir investieren auch in schwächeren Marktphasen ins Team.“ Nebenbei engagiert sich SMP für Sportvereine wie die Neuseenland Volleys und die Leipziger Wasserballer. (lvz)

Der Wettbewerb „Sachsens Unternehmer des Jahres“ ist eine Initiative von Sächsischer Zeitung, Freier Presse, Leipziger Volkszeitung und MDR sowie von Volkswagen Sachsen, LBBW, der Schneider+Partner Beratergruppe, der Gesundheitskasse AOK Plus und „So geht sächsisch“.

Bewerbung und weitere Informationen: www.freiepresse.de/unternehmerpreis

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:35 Uhr
2 min.
Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
04.12.2025
4 min.
Leipziger Online-Portal fluege.de verkauft: Das plant der neue chinesische Eigentümer
Die Leipziger Flugsuch-Plattform fluege.de zählte im vergangenen Jahr zu den am häufigsten genutzten in Europa.
Zeitenwende in Leipzig: Nach Tschechien und Polen übernehmen nun ein Unternehmen aus China mit fluege.de eines der größten deutschen Online-Portale für Flugtickets. Das steckt hinter dem Deal.
Jürgen Becker
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
02.12.2025
13 min.
Unternehmerwettbewerb startet: Wer sind Sachsens mutigste Start-ups und beste Unternehmer?
 7 Bilder
Die Skulptur „Die Träumende“ der Bildhauerin Małgorzata Chodakowska geht jedes Jahr als Preis an Sachsens Unternehmer oder Unternehmerin des Jahres.
Sachsen hinkt bei den Unternehmensgründungen deutschlandweit hinterher. Dabei braucht es neue Ideen. Der Wettbewerb „Sachsens Unternehmer des Jahres“ sucht daher mutige Start-ups.
Luisa Zenker
Mehr Artikel