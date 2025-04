Dresden/​Chemnitz/​Leipzig 9 min.

Krise ohne Drama: Wer wird Sachsens Unternehmer des Jahres 2023?

Der Wettbewerb "Sachsens Unternehmer des Jahres" wird volljährig. In seiner 18. Saison stehen Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit besonders im Fokus. Und jene, die in schwieriger Lage besonnen und weitsichtig agieren: Wer kann am besten Resilienz?