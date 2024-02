Kandidatin für den Unternehmerpreis: Die Chefin der Betonwerker-Familie

Die Bauingenieurin Annegret Haas hat die Railbeton Haas GmbH aus Chemnitz zu einem führenden Lieferanten von Betonfertigteilen für die Bahn entwickelt. Sie wurde für den Unternehmerpreis nominiert.

Chemnitz.

Den erdigen und mineralischen Geruch von Beton kennt Annegret Haas (58) seit ihrer Kindheit. Wenn sie von ihrem Vater Roland Haas in die Werkhallen des Betonwerks beim sonntäglichen Rundgang mitgenommen wurde, um die Arbeit an den Betonfertigteilen zu kontrollieren, konnte sie ihr künftiges Berufsfeld schon erahnen. Nach dem Studium an der Bauhaus-Universität in Weimar trat die Diplom-Bauingenieurin 1991 in die Geschäftsleitung des ein Jahr zuvor reprivatisierten Familienunternehmens ein.