Sachsens Unternehmer des Jahres: Wenn das Auto selbst lenkt

Das Chemnitzer Unternehmen „FDTech“ setzt auf die automobile Zukunft und auf Fachkräfte aus dem Ausland. Geschäftsführer Karsten Schulze wurde für den Unternehmerpreis nominiert.

Aus dem achten Stockwerk des Bürogebäudes in Chemnitz hat man einen weiten Blick auf die Autobahn A4. Noch werden die dahinrauschenden Fahrzeuge von Menschen gesteuert, die mit ihrem Gehirn die richtigen Befehle für die Hände am Steuer oder dem Fuß am Gaspedal geben. Doch Karsten Schulze, Geschäftsführer und Mitgründer des Chemnitzer...