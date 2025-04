Stiftung Warentest: Nur jeder zweite Toast ist „gut“

Stiftung Warentest hat 24 Toastbrote geprüft. Die meisten sind, wie sie sein sollen: goldbraun und knusprig. Doch es gibt auch Abzüge – nicht nur für optische Mängel.

Kein Brot wird in Deutschland so oft gekauft wie Toastbrot. Die einen essen es einfach so als Sandwich, andere goldbraun geröstet. Aus der endlos wirkenden Auswahl hat die Stiftung Warentest in Supermärkten und Discountern 24 Produkte ausgewählt und untersucht. 13 der Sandwich-, Butter- und Vollkorntoasts haben die Prüfer in der Zeitschrift...