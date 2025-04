Corona und RSV gehen in Sachsen zurück – meiste Grippetote in Chemnitz

Der neue Infektionsbericht lässt hoffen, dass das Schlimmste in dieser Saison überstanden ist. Bei den Todesfällen fällt vor allem Chemnitz auf.

Akute Atemwegserkrankungen sind in der 13. Kalenderwoche (24. bis 30. März) in Sachsen weiter zurückgegangen. So meldet die Landesuntersuchungsanstalt Sachsen (LUA) am Freitag 51 neue Corona-Fälle. Zum Vergleich: In der 43. Kalenderwoche des Vorjahres waren es fast 1400. Am stärksten von COVID-19 betroffen bleiben ältere Erwachsene und...