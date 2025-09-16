Übelkeit, Kopfschmerzen und Bewusstlosigkeit drohen: Was zuckerfreies Slush-Eis für Kinder so gefährlich macht

Gesundheit
Kinder lieben die kalten Getränke. Doch ausgerechnet die zuckerfreien Varianten könnten für sie problematisch werden - wegen eines E-Stoffs.
Slush-Eis wird dort verkauft, wo sich viele Kinder aufhalten - in Freizeitparks, auf Märkten oder in Bädern. Das Getränk kommt in quietschbunten Farben wie blau, grün, rot oder orange daher und scheint Kinder magisch anzuziehen - zumal es manchmal noch in extravaganten Gefäßen wie Palmen oder Teddybären angeboten wird. Doch was ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.