Übelkeit, Kopfschmerzen und Bewusstlosigkeit drohen: Was zuckerfreies Slush-Eis für Kinder so gefährlich macht

Kinder lieben die kalten Getränke. Doch ausgerechnet die zuckerfreien Varianten könnten für sie problematisch werden - wegen eines E-Stoffs.

Slush-Eis wird dort verkauft, wo sich viele Kinder aufhalten - in Freizeitparks, auf Märkten oder in Bädern. Das Getränk kommt in quietschbunten Farben wie blau, grün, rot oder orange daher und scheint Kinder magisch anzuziehen - zumal es manchmal noch in extravaganten Gefäßen wie Palmen oder Teddybären angeboten wird. Doch was ist...