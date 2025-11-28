Jetzt kostenfrei lesen bis 04. Dez. 17:00!

Von alkohol- bis zuckerfrei: Wie sich auch der Glühwein wandelt

Mit Eröffnung der Weihnachtsmärkte werden in Sachsen wieder Hunderttausende Liter Glühwein getrunken. Nicht alles ist dabei reine Geschmackssache.

Dresden. Für viele Menschen war Glühwein lange Zeit ein Kopfschmerzwein. Das erste in Deutschland überlieferte Rezept dafür stammt aus Sachsen - von August Raugraf von Wackerbarth (1770 bis 1850). Der Historiker soll es am 11. Dezember 1834 notiert haben. "Das Rezept galt als verschollen und ist erst Ende 2013 im Nachlass des Grafen im Sächsischen Hauptstaatsarchiv wiederentdeckt worden", sagt Ernst Büscher, Sprecher des Deutschen Weininstituts.

Auf eine Kanne mit etwa einem Liter Rotwein kamen bei von Wackerbarth vier Loth Zimt, zwei Loth Ingwer und je ein Loth Anis, Granatapfel, Muskatnuss und Kardamom; außerdem ein Gran Safran. Gesüßt wurde das Heißgetränk mit Zucker oder Honig. Ein Loth soll etwa 16 Gramm entsprochen haben, ein Gran ungefähr 60 Milligramm.

Seitdem ist Glühweingenuss in starkem Wandel. Der Unternehmer Rudolf Kunzmann hat 1956 in Augsburg als erster Glühwein in Flaschen abgefüllt. "Da es zu jener Zeit verboten war, fertigen Wein mit Zucker und Gewürzen zu mischen, musste er zunächst Strafe zahlen", so Büscher. Ende der 1950er Jahre sei die Herstellung von Glühwein dann legalisiert worden.

Winzerglühwein 2012 definiert

Ab dem Beginn der 2000er Jahre stellten immer mehr Winzer ihre eigenen Glühweine in größeren Mengen her, oft nach überlieferten Hausrezepten, mit natürlichen Gewürzen. Büscher spricht von einem "Qualitätsschub für die deutsche Glühweinkultur". Gesetzlich wurde dieser "Winzerglühwein" 2012 erstmals definiert. "Die Angabe auf der Flasche garantiert, dass der Glühwein ausschließlich aus eigenen Weinen des Betriebs hergestellt wurde", sagt Büscher. Wegen der gestiegenen Nachfrage sei dann 2022 auch Rosé gesetzlich für Glühwein zugelassen worden. Anders als klassische Roséweine dürfen Roséglühweine auch aus einer Cuvée von Rot- und Weißwein entstehen.

Nach dem heute gültigen deutschen Weingesetz ist Glühwein ein "aromatisiertes, weinhaltiges Getränk". Er darf ausschließlich aus Rot-, Weiß- oder Roséwein hergestellt, gesüßt und gewürzt werden. Der Zusatz von Alkohol, Wasser und Farbstoffen ist verboten. Der Alkoholgehalt muss mindestens sieben Volumenprozent betragen, aber unter 14,5 Volumenprozent bleiben. Bei der Angabe "Deutscher Glühwein" müssen die Grunderzeugnisse aus Deutschland stammen.

Große Unterschiede beim Zucker

Große Unterschiede zwischen den Anbietern gibt es bei der Süße. Da die Grundweine für Glühweine oft nicht die hochwertigsten sind, dient Zucker auch dazu, Weinfehler zu kaschieren. Es gibt Glühweine, die enthalten mehr als 100 Gramm Zucker pro Liter. Das entspricht über 33 Stück Würfelzucker. Gesetzliche Vorschriften, wie viel Zucker es sein darf, gibt es nicht. Weil sich viele Menschen an zu viel Süße stören, hat Sommelier Silvio Nitzsche vor einem Jahr auf dem Striezelmarkt in Dresden den ersten Stand mit Glühwein ohne Zuckerzusatz eröffnet. Stattdessen kommt ein Teebeutel mit eigens zusammengestellten Gewürzen mit in die Tasse. Auch in diesem Jahr ist der "Vinum by Silvio Rosé" am Stand direkt an der Wilsdruffer Straße zu haben.

Mit der steigenden Nachfrage nach alkoholfreiem Wein ist heute auch Glühwein zunehmende ohne Alkohol zu finden - mit Gewürzen versetzt, sowohl als Roter als auch als Weißer. Er darf aber nicht als "alkoholfreier Glühwein" bezeichnet werden. Die richtige weinrechtliche Bezeichnung lautet: "aromatisiertes Getränk aus alkoholfreiem Rot- oder Weißwein".

Problem zu starke Erhitzung

Während Geschmack subjektiv ist, erfolgt die amtliche Prüfung der Glühweine nach festen rechtlichen Kriterien. So sollte der Glühwein eine vorherrschende Zimt- und/oder Nelkennote aufweisen. Andere Zutaten wie etwa Gewürze oder Zitrusfrüchte dürfen diese Note nicht völlig überdecken. Der verwendete Grundwein muss in Ordnung sein - was aber nicht heißt, dass er qualitativ gut sein muss. Die Spanne ist hier sehr groß, wie Kontrollen auf Märkten zeigen, und reicht vom Verschnitt aus mehreren Ländern bis zum hochwertigen Grundwein. Geschmacksangaben wie trocken oder halbtrocken sind freiwillig. Werden Obstweine verwendet, muss das Getränk als Fruchtglühwein deklariert werden.

Ein häufiges Problem auf Märkten ist, dass die Glühweine zu stark erhitzt werden. Nicht nur der Alkohol geht dann verloren. Das Getränk verfärbt sich bräunlich und schmeckt verkocht. Zum Glück ist die Auswahl heute groß und der nächste Stand nicht weit. Wohl bekomm's! (mit dpa)