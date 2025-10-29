Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Hinweisschild an der A 60 bei Mainz: Die Polizei testet sogenannte Monocams, um der Handynutzung am Steuer zu begegnen. Dafür kommt auch KI zum Einsatz.
Hinweisschild an der A 60 bei Mainz: Die Polizei testet sogenannte Monocams, um der Handynutzung am Steuer zu begegnen. Dafür kommt auch KI zum Einsatz. Bild: Thomas Frey/dpa
Hinweisschild an der A 60 bei Mainz: Die Polizei testet sogenannte Monocams, um der Handynutzung am Steuer zu begegnen. Dafür kommt auch KI zum Einsatz.
Hinweisschild an der A 60 bei Mainz: Die Polizei testet sogenannte Monocams, um der Handynutzung am Steuer zu begegnen. Dafür kommt auch KI zum Einsatz. Bild: Thomas Frey/dpa
Mobilität
Wie Künstliche Intelligenz Verkehrsverstöße entdecken soll
Von Hanna Gersmann
Handy am Steuer, falsch geparkt, Gedrängel auf der Autobahn: Mehrere Bundesländer testen neue Technik, um Fehlverhalten effizienter nachzuweisen. Zieht Sachsen bald nach?

Für Verkehrsrowdys sollen bald härtere Zeiten auf Deutschlands Straßen anbrechen. Dafür installiert und testet die Polizei neue Technik. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Brandenburg gehen voran, jedes Land auf seine Weise.
