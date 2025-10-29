Wie Künstliche Intelligenz Verkehrsverstöße entdecken soll

Handy am Steuer, falsch geparkt, Gedrängel auf der Autobahn: Mehrere Bundesländer testen neue Technik, um Fehlverhalten effizienter nachzuweisen. Zieht Sachsen bald nach?

Für Verkehrsrowdys sollen bald härtere Zeiten auf Deutschlands Straßen anbrechen. Dafür installiert und testet die Polizei neue Technik. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Brandenburg gehen voran, jedes Land auf seine Weise. Für Verkehrsrowdys sollen bald härtere Zeiten auf Deutschlands Straßen anbrechen. Dafür installiert und testet die Polizei neue Technik. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Brandenburg gehen voran, jedes Land auf seine Weise.