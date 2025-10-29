Wie Künstliche Intelligenz Verkehrsverstöße entdecken soll

Mobilität
Handy am Steuer, falsch geparkt, Gedrängel auf der Autobahn: Mehrere Bundesländer testen neue Technik, um Fehlverhalten effizienter nachzuweisen. Zieht Sachsen bald nach?
Für Verkehrsrowdys sollen bald härtere Zeiten auf Deutschlands Straßen anbrechen. Dafür installiert und testet die Polizei neue Technik. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Brandenburg gehen voran, jedes Land auf seine Weise.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.