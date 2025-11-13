Winterreifen aus China sind billig. Sind sie auch sicher?

Die Nachfrage nach günstigen Reifen steigt – auch in Sachsen. Kaum bekannte Anbieter aus Fernost locken mit Kampfpreisen. Welche Ersparnis ist machbar, wenn man keine Abstriche bei der Sicherheit machen will?

Seine persönlichen Erfahrungen mit „China-Reifen“ liegen schon ein paar Jahre zurück. Trotzdem erinnert sich der Chemnitzer Reifenhändler Andreas Koch noch recht genau. „Ich hatte einen Satz vom Vertreter bekommen“, sagt er. „Den haben wir auf unser Firmenauto aufgezogen.“ Länger gefahren sei er damit allerdings nicht. „Nachdem... Seine persönlichen Erfahrungen mit „China-Reifen“ liegen schon ein paar Jahre zurück. Trotzdem erinnert sich der Chemnitzer Reifenhändler Andreas Koch noch recht genau. „Ich hatte einen Satz vom Vertreter bekommen“, sagt er. „Den haben wir auf unser Firmenauto aufgezogen.“ Länger gefahren sei er damit allerdings nicht. „Nachdem...