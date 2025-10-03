Kulinariktipp: Eine süße Schlemmerreise entlang der Donau

Kult ums Feingebäck: Der längste Strom in Mittel- und Südosteuropa fließt von einem Torten-Ort zum anderen. Wir stellen die süßen Spezialitäten vor, mit Rezept.

Schaut man sich entlang der Donauufer nach kulinarischen Besonderheiten um, fällt die enorme Vielfalt auf. So unterschiedlich die Landschaften und Kulturen der zehn Anrainerstaaten sind, so bunt sind Kochbücher und Speisekarten. Unverkennbar dabei ist die Vorliebe für Süßes. Krönung jeder Kaffeetafel links und rechts des Flusses sind feine... Schaut man sich entlang der Donauufer nach kulinarischen Besonderheiten um, fällt die enorme Vielfalt auf. So unterschiedlich die Landschaften und Kulturen der zehn Anrainerstaaten sind, so bunt sind Kochbücher und Speisekarten. Unverkennbar dabei ist die Vorliebe für Süßes. Krönung jeder Kaffeetafel links und rechts des Flusses sind feine...