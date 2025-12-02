Nostalgie auf dem Teller: Neue Einblicke in Niedersteinbachs kulinarische Geschichte

Kartoffelgulasch, Brotsalat und Marzipankuchen: Das Kochbuch „Gerichte mit Geschichte“ aus Niedersteinbach ist fertig. Welche Erinnerungen und Geschichten stecken hinter den Rezepten?

Dass sie mit 74 Jahren noch einmal zum Cover-Girl werden würde, hätte Helga Kroß nie gedacht. „Es war eine große Überraschung, als ich das Bild auf der Titelseite gesehen habe“, erzählt sie. Die Macher des Kochbuchs des Peniger Ortsteils Niedersteinbach haben sich nämlich für sie entschieden. Die Ähnlichkeit muss man auf dem Cover...