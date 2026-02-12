Wintertipp Österreich: Fünf Gründe, warum Langlaufen so beliebt ist

Bedingungen, Preise, Ausrüstung: Wir haben die Langlaufregion rund um den Dachstein, oberhalb der Skiregion Schladming, getestet.

Die Gästezahl der Langläufer in Ramsau am Dachstein hat in den letzten drei Jahren stetig zugenommen. Vier Langlaufschulen gibt es. Allein in der Schule fit & fun von Reinhold Kaurzinek kommen 1600 Menschen im Winter, um die Schritte zu lernen. „Viele gönnen sich zum Urlaubsstart eine Auffrischungsstunde bei uns. Manche fangen ganz neu an....