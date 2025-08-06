Auch Publikumsliebling Aher Uguak ist dabei: Niners Chemnitz sind in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet

Niners Chemnitz
Die Basketballer bereiten sich auf die bisher anstrengendste Saison der Vereinsgeschichte vor. In neuem Outfit und mit fast allen Spielern des Kaders – inklusive eines Rückkehrers.
Aher Uguak könnte der 14. Spieler im Kader der Niners Chemnitz sein. Zwar hat der Basketball-Bundesligist die Vertragsverlängerung mit dem Kanadier noch nicht offiziell gemacht, beim offiziellen Trainingsauftakt am Mittwochvormittag war er aber mit dabei. Uguak spielt seit 2023 in Chemnitz, hat sich hier vom Rookie zum absoluten Leistungsträger...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.