Corey Davis (links) spielte trotz lädierten Knöchels gegen Trento. Nike Sibande war mit 25 Punkten Topscorer der Partie. Bild: Alexander Trienitz
Corey Davis (links) spielte trotz lädierten Knöchels gegen Trento. Nike Sibande war mit 25 Punkten Topscorer der Partie. Bild: Alexander Trienitz
Corey Davis (links) spielte trotz lädierten Knöchels gegen Trento. Nike Sibande war mit 25 Punkten Topscorer der Partie.
Corey Davis (links) spielte trotz lädierten Knöchels gegen Trento. Nike Sibande war mit 25 Punkten Topscorer der Partie. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
„Der Sieg macht uns hungriger“: Die Stimmen der Niners Chemnitz nach dem Einzug ins Eurocup-Achtelfinale
Redakteur
Von Torsten Ewers
Die Basketballer haben nach dem 81:67-Heimsieg gegen Trento ein wichtiges Etappenziel erreicht. Wie Mannschaft und Trainer sich nach der Partie fühlen.

Nachdem im Januar die Formkurve nach unten zeigte, haben die Niners Chemnitz direkt ihr erstes Pflichtspiel im Februar gewonnen. Am Mittwochabend besiegten sie im Eurocup vor 3718 Zuschauern in der Messe das italienische Team Dolomiti Trento mit 81:67 und zogen durch den Erfolg ins Achtelfinale ein. „Freie Presse“ sprach nach der Partie mit...
