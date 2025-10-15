Kevin Yebo nach der bitteren Niederlage der Niners Chemnitz bei Besiktas Istanbul: „Das ist eine Reise, auf der wir viel mitnehmen“

Mit 32 Punkten und sieben Rebounds war Yebo der beste Mann der Niners im Spiel am Bosporus. Warum es beim 88:93 wieder nicht reichte, konnte er gar nicht wirklich erklären. Er blickt nach vorn.

Die Niners Chemnitz müssen weiter auf den ersten Auswärtssieg auf europäischem Parkett seit März 2024 warten. Damals gewannen sie das Halbfinalhinspiel im Fiba Europe Cup im spanischen Bilbao. Das Rückspiel im Finale verloren sie mit 95:105 bei Bahcesehir College Istanbul, durch den Sieg im Hinspiel reichte es damals aber zum großen Triumph.... Die Niners Chemnitz müssen weiter auf den ersten Auswärtssieg auf europäischem Parkett seit März 2024 warten. Damals gewannen sie das Halbfinalhinspiel im Fiba Europe Cup im spanischen Bilbao. Das Rückspiel im Finale verloren sie mit 95:105 bei Bahcesehir College Istanbul, durch den Sieg im Hinspiel reichte es damals aber zum großen Triumph....