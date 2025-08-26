Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Niners-Cheftrainer Rodrigo Pastore signierte am Sonntag im Rahmen der Teampräsentation etliche Plakate, die von „Freie Presse“ gedruckt wurden.
Niners-Cheftrainer Rodrigo Pastore signierte am Sonntag im Rahmen der Teampräsentation etliche Plakate, die von „Freie Presse“ gedruckt wurden. Bild: Jan Stimpel
Niners Chemnitz
Objekte der Begierde bei allen Fans der Niners Chemnitz: So kommt man noch an die brandneuen Mannschaftsposter
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Freie Presse“ hatte im Rahmen der Teampräsentation am Sonntag das Teamfoto auf Hochglanzpapier gebracht. Nun wird noch einmal nachgeliefert. Und es gibt noch viel mehr dazu.

Chemnitz.

„Here we go“ steht in großen Buchstaben über den Köpfen der Spieler und Betreuer der Niners Chemnitz, dazu beste Wünsche von der „Freie Presse“-Mediengruppe für die neue Saison. Mit dem Hochglanzdruck des nagelneuen Mannschaftsfotos der Basketballer hat das Medienhaus einen Volltreffer gelandet, das Poster war bei der offiziellen Teampräsentation am Sonntag Objekt der Begierde aller Fans.

Es werden noch einmal Plakate nachgedruckt

Nun konnten aber nicht alle Anhänger der Mannschaft vor Ort sein. Und seit Sonntag häufen sich die Fragen danach, wie man denn auch jetzt noch an ein Poster kommen kann. Die Marketingabteilung hat darauf beschlossen, noch einmal einige Exemplare nachzudrucken und an die Fans abzugeben. Ab sofort liegen die Poster (solange der Vorrat reicht!!!) in der Geschäftsstelle der „Freien Presse“ in der Chemnitzer Brückenstraße 15 aus. Es gibt sie kostenlos, allerdings „müssen“ die Interessenten noch mehr dafür bekommen. Denn die Plakate gibt es nur, wenn man mit seinem Smartphone (wer möchte, kann auch seinen Computer mitbringen) nachweisen kann, dass man den Niners-Newsletter der „Freien Presse“ abonniert hat.

Immer montags gibt es Hintergrundinfos und mehr

„Tipp-off“ heißt dieser und mit ihm kommen immer montags Hintergrundinfos, Umfragen, der Überblick über die komplette Niners-Berichterstattung der vergangenen Woche und vieles mehr ins Mailpostfach. Das kostet nichts und bringt alle Fans der Chemnitzer Basketballer immer exklusiv auf den neusten Stand. Schließlich ist die „Freie Presse“ seit vielen Jahren ganz nah dran am aufstrebenden Verein, der ab der neuen Saison erstmals im ULEB Eurocup antritt.

Kompletter Kader ist auf dem Plakat zu sehen

Das Teamposter, das in Zusammenarbeit von „Freie Presse“ und den Niners in kurzer Zeit entstanden ist.
Das Teamposter, das in Zusammenarbeit von „Freie Presse“ und den Niners in kurzer Zeit entstanden ist. Bild: Jan Stimpel
Die neuste Ausgabe von „Tipp-off“ ist übrigens gestern erschienen. Wer sich heute anmeldet, bekommt diese noch nachträglich geliefert und sogar noch mehr. Denn es gab eine Sonderausgabe mit einem Rückblick auf die vergangene Saison. Damit heißt es nun: Schnell anmelden, exklusive Infos bekommen und sich in der Geschäftsstelle an der Brückenstraße noch schnell eines der brandneuen Teamfotos sichern. Dieses wurde am vergangenen Freitag gemacht und von den Niners freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Der komplette Kader ist drauf - was zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison eine absolute Seltenheit darstellt.

26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
03.08.2025
2 min.
Kurz vor dem Trainingsauftakt der Niners Chemnitz: Besonderer Rückblick auf die vergangene Saison
Das gab es in der vergangenen Saison nicht allzu oft zu sehen: Die Spieler der Niners Chemnitz feiern gemeinsam mit den Fans einen Sieg.
„Acht Monate in der Achterbahn“ haben wir unseren kompakten Saisonrückblick genannt. Den gibt es für alle, die sich für unseren kostenlosen Niners-Newsletter anmelden.
Thomas Reibetanz
25.08.2025
5 min.
Niners-Trainer Rodrigo Pastore lässt mit erstem Zwischenfazit aufhorchen: „So weit waren wir im August noch nie“
Niners-Chefcoach Rodrigo Pastore während der Teampräsentation am Sonntagnachmittag in der „Fabrik“ Chemnitz.
Der Chefcoach der Chemnitzer Basketballer geht in seine elfte Saison mit den Sachsen. Da Euphorie so gar nicht sein Ding ist, lässt die erste Einschätzung des Argentiniers die Fans hoffen.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel