Objekte der Begierde bei allen Fans der Niners Chemnitz: So kommt man noch an die brandneuen Mannschaftsposter

„Freie Presse“ hatte im Rahmen der Teampräsentation am Sonntag das Teamfoto auf Hochglanzpapier gebracht. Nun wird noch einmal nachgeliefert. Und es gibt noch viel mehr dazu.

Chemnitz. „Here we go“ steht in großen Buchstaben über den Köpfen der Spieler und Betreuer der Niners Chemnitz, dazu beste Wünsche von der „Freie Presse“-Mediengruppe für die neue Saison. Mit dem Hochglanzdruck des nagelneuen Mannschaftsfotos der Basketballer hat das Medienhaus einen Volltreffer gelandet, das Poster war bei der offiziellen Teampräsentation am Sonntag Objekt der Begierde aller Fans.

Es werden noch einmal Plakate nachgedruckt

Nun konnten aber nicht alle Anhänger der Mannschaft vor Ort sein. Und seit Sonntag häufen sich die Fragen danach, wie man denn auch jetzt noch an ein Poster kommen kann. Die Marketingabteilung hat darauf beschlossen, noch einmal einige Exemplare nachzudrucken und an die Fans abzugeben. Ab sofort liegen die Poster (solange der Vorrat reicht!!!) in der Geschäftsstelle der „Freien Presse“ in der Chemnitzer Brückenstraße 15 aus. Es gibt sie kostenlos, allerdings „müssen“ die Interessenten noch mehr dafür bekommen. Denn die Plakate gibt es nur, wenn man mit seinem Smartphone (wer möchte, kann auch seinen Computer mitbringen) nachweisen kann, dass man den Niners-Newsletter der „Freien Presse“ abonniert hat.

Immer montags gibt es Hintergrundinfos und mehr

„Tipp-off“ heißt dieser und mit ihm kommen immer montags Hintergrundinfos, Umfragen, der Überblick über die komplette Niners-Berichterstattung der vergangenen Woche und vieles mehr ins Mailpostfach. Das kostet nichts und bringt alle Fans der Chemnitzer Basketballer immer exklusiv auf den neusten Stand. Schließlich ist die „Freie Presse“ seit vielen Jahren ganz nah dran am aufstrebenden Verein, der ab der neuen Saison erstmals im ULEB Eurocup antritt.

Kompletter Kader ist auf dem Plakat zu sehen

Die neuste Ausgabe von „Tipp-off“ ist übrigens gestern erschienen. Wer sich heute anmeldet, bekommt diese noch nachträglich geliefert und sogar noch mehr. Denn es gab eine Sonderausgabe mit einem Rückblick auf die vergangene Saison. Damit heißt es nun: Schnell anmelden, exklusive Infos bekommen und sich in der Geschäftsstelle an der Brückenstraße noch schnell eines der brandneuen Teamfotos sichern. Dieses wurde am vergangenen Freitag gemacht und von den Niners freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Der komplette Kader ist drauf - was zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison eine absolute Seltenheit darstellt.