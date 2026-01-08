FC Erzgebirge Aue: Testspiel gegen Rot-Weiß Erfurt abgesagt

Eigentlich wollte der Fußball-Drittligist am Freitagmittag gegen den thüringischen Traditionsclub testen. Dazu kommt es nun allerdings nicht. Bereits am Vortag gab es Bedenken.

Die Drittligafußballer des FC Erzgebirge Aue hätten an diesem Freitagmittag ursprünglich gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt getestet. Dazu kommt es nun aber nicht, der vereinbarte Test wurde „wegen der Witterungs-, Platz- und Straßenverhältnisse abgesagt", wie es auf der Internetseite des FC Erzgebirge heißt.