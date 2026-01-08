MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Montag war der FC Erzgebirge Aue um Ryan Malone (r.) gegen Union Berlin im Einsatz. Ob auch am Freitag gegen Rot-Weiß Erfurt gespielt werden kann, ist unklar.
Am Montag war der FC Erzgebirge Aue um Ryan Malone (r.) gegen Union Berlin im Einsatz. Ob auch am Freitag gegen Rot-Weiß Erfurt gespielt werden kann, ist unklar. Bild: Picture Point
Am Montag war der FC Erzgebirge Aue um Ryan Malone (r.) gegen Union Berlin im Einsatz. Ob auch am Freitag gegen Rot-Weiß Erfurt gespielt werden kann, ist unklar.
Am Montag war der FC Erzgebirge Aue um Ryan Malone (r.) gegen Union Berlin im Einsatz. Ob auch am Freitag gegen Rot-Weiß Erfurt gespielt werden kann, ist unklar. Bild: Picture Point
Update
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge Aue: Testspiel gegen Rot-Weiß Erfurt abgesagt
Redakteur
Von Paul Steinbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eigentlich wollte der Fußball-Drittligist am Freitagmittag gegen den thüringischen Traditionsclub testen. Dazu kommt es nun allerdings nicht. Bereits am Vortag gab es Bedenken.

Die Drittligafußballer des FC Erzgebirge Aue hätten an diesem Freitagmittag ursprünglich gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Erfurt getestet. Dazu kommt es nun aber nicht, der vereinbarte Test wurde „wegen der Witterungs-, Platz- und Straßenverhältnisse abgesagt“, wie es auf der Internetseite des FC Erzgebirge heißt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.01.2026
4 min.
FC Erzgebirge Aue: Ex-Bayern-Profi neuer Sportdirektor – So kam es zur Tarnat-Verpflichtung
Ex-Bayern-Profi Michael Tarnat ist der neue Sportgeschäftsführer des FC Erzgebirge Aue.
Der Fußball-Drittligist hat einen neuen Sportgeschäftsführer. Dem Drittligisten ist ein Coup gelungen – auch dank eines Spielerberaters.
Paul Steinbach
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
14:50 Uhr
1 min.
Unfall auf winterglatter Talstraße im Erzgebirge: Zwei Autos kollidieren frontal
Zwei Autofahrer sind am Donnerstagvormittag auf der Talstraße in Zschorlau in einen Unfall verwickelt worden.
Am Donnerstagvormittag kollidierten auf der Talstraße in Zschorlau zwei Fahrzeuge frontal. Ein 19-Jähriger war mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten.
Holk Dohle
06:39 Uhr
2 min.
Liveticker zu Wintersturm „Elli“ in Sachsen: Einschränkungen auf der A 4, Deutsche Bahn stellt Zugverkehr im Norden ein
Live
Auf der A 4 zwischen Wüstenbrand und Glauchau-Ost kam es zu Einschränkungen.
Das Sturmtief „Elli“ bringt auch Sachsen eine turbulente Wetterlage. Fahrgäste müssen sich im Nahverkehr auf Einschränkungen einstellen und wegen querstehender Lkw kam es zu Staus und Sperrungen.
unseren Redakteurinnen und Redakteuren
14:49 Uhr
2 min.
Mülllawine auf Philippinen – Ein Toter, Dutzende Vermisste
Anhaltende Regenfälle machten den Müllberg nach Angaben der Stadtverwaltung instabil.
Nach heftigen Regenfällen ist auf den Philippinen ein Müllberg abgerutscht. Die Suche nach den Vermissten geht weiter – das Unglück erinnert an eine ähnliche frühere Katastrophe.
05.01.2026
5 min.
So lief das Testspiel des FC Erzgebirge Aue gegen Union Berlin: „Sollten es nicht überbewerten“
Anthony Barylla (r.) gegen Union-Angreifer Oliver Burke.
Der Fußball-Drittligist hat sich gegen den Bundesligisten wacker geschlagen. Am Ende gab es trotz eines ordentlichen Auftritts eine Niederlage. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
Mehr Artikel