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Erinnerungsstück: Enrico Stöckel mit dem Kotflügel seines Viertakt-Wartburgs 1.3, mit dem er selbst im Jahr 1997 das letzte Mal an der Rallye Erzgebirge teilnahm.
Erinnerungsstück: Enrico Stöckel mit dem Kotflügel seines Viertakt-Wartburgs 1.3, mit dem er selbst im Jahr 1997 das letzte Mal an der Rallye Erzgebirge teilnahm. Foto: Denny Michel
Erinnerungsstück: Enrico Stöckel mit dem Kotflügel seines Viertakt-Wartburgs 1.3, mit dem er selbst im Jahr 1997 das letzte Mal an der Rallye Erzgebirge teilnahm.
Erinnerungsstück: Enrico Stöckel mit dem Kotflügel seines Viertakt-Wartburgs 1.3, mit dem er selbst im Jahr 1997 das letzte Mal an der Rallye Erzgebirge teilnahm. Foto: Denny Michel
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61. Rallye Erzgebirge: Leiter der Auftakt-Prüfung erklärt seine Wahl – „Ein echtes Brett“
Redakteur
Von Anna Neef
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Enrico Stöckel ist ein Rallye-Urgestein. Einst jagte er selbst nach Bestzeiten. Inzwischen ist er aus der Helferschar nicht mehr wegzudenken, wenn vor seiner Haustür die deutsche Meisterschaft beginnt.

Wenn das erste Auto auf die Wertungsprüfung startet, ist der Puls von Enrico Stöckel längst wieder im Normalbereich. „Die ganzen Aufgaben im Vorfeld sind viel mehr mit Anspannung und Aufregung verbunden“, sagt der 62-Jährige und weiß, wovon er redet. Seit 2012 ist er bei der Rallye Erzgebirge als WP-Leiter im Einsatz. So auch dieses Jahr,...
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