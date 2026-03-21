61. Rallye Erzgebirge: Leiter der Auftakt-Prüfung erklärt seine Wahl – „Ein echtes Brett“

Enrico Stöckel ist ein Rallye-Urgestein. Einst jagte er selbst nach Bestzeiten. Inzwischen ist er aus der Helferschar nicht mehr wegzudenken, wenn vor seiner Haustür die deutsche Meisterschaft beginnt.

Wenn das erste Auto auf die Wertungsprüfung startet, ist der Puls von Enrico Stöckel längst wieder im Normalbereich. „Die ganzen Aufgaben im Vorfeld sind viel mehr mit Anspannung und Aufregung verbunden“, sagt der 62-Jährige und weiß, wovon er redet. Seit 2012 ist er bei der Rallye Erzgebirge als WP-Leiter im Einsatz. So auch dieses Jahr,... Wenn das erste Auto auf die Wertungsprüfung startet, ist der Puls von Enrico Stöckel längst wieder im Normalbereich. „Die ganzen Aufgaben im Vorfeld sind viel mehr mit Anspannung und Aufregung verbunden“, sagt der 62-Jährige und weiß, wovon er redet. Seit 2012 ist er bei der Rallye Erzgebirge als WP-Leiter im Einsatz. So auch dieses Jahr,...