Auftakt nach Maß für Enduro-Ass Kenny Riedel

Der Saisonauftakt 2025 ist für den Zwönitzer Enduro-Piloten Kenny Riedel sehr erfolgreich verlaufen. Aus Niedersachsen entführte er gleich drei Pokale.

Zwönitz – Mit einem ersten tollen Erfolgserlebnis ist Kenny Riedel in seine Rennsaison 2025 gestartet. Beim Saisonauftakt der Internationalen Deutschen Enduro Meisterschaft in und um das niedersächsische Itterbeck ging der Zwönitzer wieder in der DMSB-Enduro-Meisterschaft, der zweiten Liga in Deutschland, an den Start. Am ersten Fahrtag...