Der Kampf ums Triple – Lokalmatador Julius Tannert und seine Mission bei der Rallye Erzgebirge

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen: Bis alle gemeinsam die Sieger in Jahnsdorf feiern, stehen für die Starter des DRM-Laufs im Erzgebirge knackige 160 Kilometer in Wertung auf dem Programm.

Schon als kleiner Junge, hat Julius Tannert einmal gesagt, träumte er davon, die Rallye Erzgebirge selbst zu gewinnen. Das ist dem Zwickauer zuletzt zweimal gelungen – und zwar in Folge. Keine Frage also, was sich der Pilot vom ADAC Sachsen für die 60. Auflage am kommenden Wochenende auf den Wunschzettel geschrieben hat: Er will das Triple.