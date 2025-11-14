Eishockey-Wölfe im Erzgebirge: Superhelden pflanzen einen Baum

Aue
Welcher Superheld wärst du gern? Kurz vorm Heimspiel diesen Sonnabend bekamen die Spieler des Regionalligisten Schönheide genau diese Frage gestellt. Zudem ging ihr grüner Daumen nach oben.
Batman, Ironman, Spiderman - die Schönheider Wölfe sehen sich als Superhelden in vielen Rollen. Welcher Superheld sie am liebsten wären, sollten sie nach dem Training vor dem nächsten Heimspiel verraten. Das Kurzvideo, das der Eishockey-Regionalligist fleißig in sozialen Medien teilt, spricht für ein blendendes Klima im Team. Allen voran mit...
