Erzgebirge Aue: Veilchen erwartet bei Chemie Leipzig eine Wundertüte

Der FCE-Coach ist stolz auf seine Landesliga-Fußballerinnen. Denn die Mannschaft hat sich nach schmerzhaften Personalverlusten erfolgreich gestrafft. Kommenden Sonntag soll der nächste Sieg her.

Das siebente Spiel in Folge - sofern man das Derby gegen den Chemnitzer FC ausblendet - haben die Landesligafußballerinnen des FC Erzgebirge Aue für sich entschieden. Dabei ging die Partie knapper aus, als Veilchencoach Alexander Zamzow im Vorfeld dachte. Mit 1:0 behielt die Elf aus dem Lößnitztal die Oberhand gegen den 1. FFC Chemnitz....