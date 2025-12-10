MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Auerin Michelle Albrecht (r.) - hier in einer früheren Partie gegen Thum - gelang gegen den 1. FFC Chemnitz das Tor des Tages.
Der Auerin Michelle Albrecht (r.) - hier in einer früheren Partie gegen Thum - gelang gegen den 1. FFC Chemnitz das Tor des Tages. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Der Auerin Michelle Albrecht (r.) - hier in einer früheren Partie gegen Thum - gelang gegen den 1. FFC Chemnitz das Tor des Tages.
Der Auerin Michelle Albrecht (r.) - hier in einer früheren Partie gegen Thum - gelang gegen den 1. FFC Chemnitz das Tor des Tages. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Aue
Erzgebirge Aue: Veilchen erwartet bei Chemie Leipzig eine Wundertüte
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der FCE-Coach ist stolz auf seine Landesliga-Fußballerinnen. Denn die Mannschaft hat sich nach schmerzhaften Personalverlusten erfolgreich gestrafft. Kommenden Sonntag soll der nächste Sieg her.

Das siebente Spiel in Folge - sofern man das Derby gegen den Chemnitzer FC ausblendet - haben die Landesligafußballerinnen des FC Erzgebirge Aue für sich entschieden. Dabei ging die Partie knapper aus, als Veilchencoach Alexander Zamzow im Vorfeld dachte. Mit 1:0 behielt die Elf aus dem Lößnitztal die Oberhand gegen den 1. FFC Chemnitz....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
09.12.2025
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
15:08 Uhr
3 min.
NFL kehrt 2026 und 2028 nach München zurück
Die NFL kehrt 2026 wieder mit einem Gastspiel in die Münchner Allianz Arena zurück. (Archivbild)
Zweimal schon war die NFL mit regulären Saisonspielen in München zu Gast. Jetzt sind zwei weitere Termine in den nächsten Jahren bestätigt.
03.12.2025
3 min.
Erzgebirge Aue: Veilchencoach mit Lob fürs Team und Kritik für den Fußballverband
Noch zwei Spiele liegen vor den FCE-Fußballerinnen bis zur verdienten Winterpause.
Noch sind zwei Partien zu spielen. Dabei wäre Alexander Zamzow schon viel lieber in der Winterpause. Sportlich indes hat der Trainer der Landesliga-Kickerinnen vom FCE wenig zu meckern.
Anna Neef
15:05 Uhr
2 min.
BGH kippt Klausel zur einseitigen Rentenkürzung
Der BGH hat eine Klausel in einer fondsgebundenen Riester-Versicherung geprüft. (Symbolbild)
Durch eine einseitige Vertragsklausel wurden Versicherungsnehmer unangemessen benachteiligt, kritisiert der BGH. Das Urteil könnte Folgen für eine Million Versicherungsverträge haben.
05.11.2025
3 min.
Erzgebirge Aue: Punkten um jeden Preis - wie die Veilchenfußballerinnen mit diesem Druck umgehen
Die Veilchenfußballerinnen müssen personelle Verluste kompensieren. Derzeit gelingt das gut.
Nach dem Ausfall von fünf Leistungsträgerinnen zählt bei den Landesliga-Frauen des FC Erzgebirge jeder Sieg. Zuletzt gelang das zweimal. Nun kommt der Aufsteiger ins Lößnitztal.
Anna Neef
Mehr Artikel