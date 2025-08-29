Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Aues Witas Behrendt (r.) mühte sich gegen Thalheims Finn Kühn redlich. Am Ende unterlag das Veilchen mit 7:11 (0:2).
Aues Witas Behrendt (r.) mühte sich gegen Thalheims Finn Kühn redlich. Am Ende unterlag das Veilchen mit 7:11 (0:2). Bild: Franz Kaiser
Aue
Erzgebirge Aue: Veilchenringer schlagen ein völlig neues Kapitel auf
Von Anna Neef
Um Siege geht es in diesem Fall wirklich nicht, beteuert Björn Schöniger. Die Mattenfüchse des FCE haben eine dritte Mannschaft eröffnet. Die Idee dahinter ist eine besondere.

Großkampftag im Derbymodus: Die Ringer des FC Erzgebirge Aue sind diesen Sonnabend gleich doppelt beim RVE Lugau gefordert. Den Auftakt macht ein neues Team der Veilchen. Seit diesem Jahr gibt es eine dritte Mannschaft. Aus gutem Grund, wie Chefcoach Björn Schöniger sagt.
