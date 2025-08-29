Erzgebirge Aue: Veilchenringer schlagen ein völlig neues Kapitel auf

Um Siege geht es in diesem Fall wirklich nicht, beteuert Björn Schöniger. Die Mattenfüchse des FCE haben eine dritte Mannschaft eröffnet. Die Idee dahinter ist eine besondere.

Großkampftag im Derbymodus: Die Ringer des FC Erzgebirge Aue sind diesen Sonnabend gleich doppelt beim RVE Lugau gefordert. Den Auftakt macht ein neues Team der Veilchen. Seit diesem Jahr gibt es eine dritte Mannschaft. Aus gutem Grund, wie Chefcoach Björn Schöniger sagt.