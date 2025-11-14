Fußball-Sachsenklasse: Schlusslicht Oelsnitz präsentiert neuen Trainer

Stollberg
Christian Steingräber wird am Sonntag in Irfersgrün erstmals an der Seitenlinie stehen. Der Neudorfer hat als Coach schon Oberliga-Erfahrung – und soll für das Wunder Klassenerhalt sorgen.
Beim Oelsnitzer FC steht ein neuer Mann an der Seitenlinie. Am Donnerstag übernahm Christian Steingräber das Traineramt beim Schlusslicht der Fußball-Sachsenklasse. Der 39-Jährige löst damit die Doppelspitze Torsten Sonntag/Max Wölfel ab, mit der die Erzgebirger nach dem überraschenden Rückzug von Aufstiegstrainer André Matthes im Sommer...
