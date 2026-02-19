Mit KI-gestützter Technik: So bläst ein Abstiegskandidat aus dem Erzgebirge in der Sachsenklasse zur Aufholjagd

Stollberg
Um mit dem Oelsnitzer FC doch noch das rettende Ufer zu erreichen, setzt Christian Steingräber neben intensivem Training auch auf eine moderne Kamera. Diese ermöglicht äußerst präzise Analysen.
Hinter den Fußballern des Oelsnitzer FC liegen intensive Wochen. In der Vorbereitung auf die Rückrunde der Sachsenklasse West haben sie alles gegeben, um die Basis für eine Aufholjagd zu schaffen. Dabei waren die Kicker des Tabellendrittletzten nicht nur in körperlicher, sondern auch in geistiger Hinsicht voll gefordert. Schließlich nimmt...
