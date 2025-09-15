Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Miroslav Jahn (r.) war mit fünf Toren der beste Zwönitzer Werfer gegen Zwickau.
Miroslav Jahn (r.) war mit fünf Toren der beste Zwönitzer Werfer gegen Zwickau.
Stollberg
Heimspiel-Doppelpack: Zwönitzer Handballteams überzeugen vor den eigenen Fans
Von Ralf Beckmann
Während die Verbandsliga-Frauen gegen Fraureuth einen ungefährdeten Sieg eingefahren haben, ging es bei den Männern in der Oberliga enger zu. Dank eines Laufs kurz vor Schluss durfte auch dort der HSV jubeln.

Die Handballteams des Zwönitzer HSV haben ihre ersten Heimaufgaben in dieser Spielzeit erfolgreich gelöst. Während die Oberliga-Männer nach ihrer deutlichen Niederlage zum Auftakt bei der SG LVB Leipzig Wiedergutmachung betrieben und sich gegen den ZHC Grubenlampe mit 29:26 durchgesetzt haben, fegten die Frauen in der Verbandsliga West den HC...
