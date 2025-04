Herzschlagfinale: Skilangläuferin aus dem Erzgebirge gewinnt Continentalcup – und schielt auf Olympia

Mit letzter Kraft und der Hilfe einer Teamkollegin hat sich Anna-Maria Dietze den Gesamtsieg der europäischen Serie gesichert. Belohnung dafür ist eine tolle Ausgangsposition für die neue Saison.

Fast sah Anna-Maria Dietze ihre Felle schon davonschwimmen. „Ich habe mich ganz schön leer gefühlt. Die Form war nicht mehr so wie am Anfang der Saison“, sagt die aus Seiffen stammende Skilangläuferin, die in der Gesamtwertung des Continentalcups monatelang die Nase vorn hatte. Nun, da die europäische Serie auf die Zielgeraden ging,...