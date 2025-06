Lengefelder Motorradpilot feiert gelungenes Heimspiel in Most

Beim IDM-Lauf in Most war Robin Siegert, angefeuert von vielen Bekannten, äußerst erfolgreich. Bereits zum dritten Mal in Folge kletterte der 14-Jährige aufs Podest.

Die Reise zum dritten Saisonlauf der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) ins nordböhmische Most war für Robin Siegert nicht nur sehr kurz, sondern vor allem sehr erfolgreich. In beiden Rennen zum Northern Talent Cup (NTC) raste der 14-jährige Lengefelder als Dritter aufs Podest. Zuvor war ihm in Oschersleben schon ein Sieg...