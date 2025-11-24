Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das war eine klare Angelegenheit: Gegen die Eisbären Junioren Berlin siegten die Schönheider Wölfe 8:1.
Das war eine klare Angelegenheit: Gegen die Eisbären Junioren Berlin siegten die Schönheider Wölfe 8:1. Bild: Michelle Gerisch/Schönheider Wölfe
Schwarzenberg
Licht und Schatten für Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge bei Duellen in Berlin
Redakteur
Von Sandra Häfner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Begegnungen innerhalb von nicht einmal 24 Stunden standen für die Kufencracks aus Schönheide in der Hauptstadt auf dem Programm. Zunächst lief es im Spitzenspiel nicht nach Wunsch für die Erzgebirger, die im zweiten Duell aber nichts anbrennen ließen.

Da war sie, die erste Saisonniederlage für die bis dahin ungeschlagenen Schönheider Wölfe. Beim temporeichen und intensiv geführten Topspiel gegen Vorjahresmeister FASS Berlin verlor der Tabellenführer vor 331 Zuschauern, darunter rund 40 lautstarke Wölfe-Fans, knapp mit 3:4 (2:2, 0:2, 1:0).
Mehr Artikel