Licht und Schatten für Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge bei Duellen in Berlin

Schwarzenberg
Zwei Begegnungen innerhalb von nicht einmal 24 Stunden standen für die Kufencracks aus Schönheide in der Hauptstadt auf dem Programm. Zunächst lief es im Spitzenspiel nicht nach Wunsch für die Erzgebirger, die im zweiten Duell aber nichts anbrennen ließen.
Da war sie, die erste Saisonniederlage für die bis dahin ungeschlagenen Schönheider Wölfe. Beim temporeichen und intensiv geführten Topspiel gegen Vorjahresmeister FASS Berlin verlor der Tabellenführer vor 331 Zuschauern, darunter rund 40 lautstarke Wölfe-Fans, knapp mit 3:4 (2:2, 0:2, 1:0).
